Прем'єра фільму запланована на 7 квітня 2023 року.

Студія Illumination випустила перший трейлер майбутнього комп'ютерно-анімаційного фільму "Супербрати Маріо" (The Super Mario Bros. Movie), заснованого на культовій серії відеоігор Mario.

Судячи з трейлеру, в мультфільмі на глядачів чекає чимало персонажів, добре знайомих по відеоіграх компанії Nintendo, а за озвучку відповідатимуть топ-зірки Голлівуду. Так, в оригіналі Маріо говоритиме голосом Кріса Пратта ("Вартові Галактики", "Парк Юрського періоду"), Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви", "Меню") – в ролі принцеси Піч, Чарлі Дей ("У Філадельфії завжди сонячно", "Нестерпні боси") – в ролі Луїджі, Джек Блек ("Джуманджі", "Школа року") – в ролі Боузера, Сет Роген ("Зелений Шершень", "Пем і Томмі") – в ролі Донкі Конга. Також в компанії пообіцяли, що в стрічці буде камео Чарльза Мартіні – актора, який озвучив Маріо в усіх іграх франшизи.

Прем'єра фільму запланована на 7 квітня 2023 року.

Медіафраншиза Mario – що відомо

Серія відеоігор Super Mario була розроблена японською компанією Nintendo, дебютувавши в 1982 році з гри Donkey Kong. Ігри основної серії виконані в жанрі платформера, а головним героєм в них є американський водопровідник італійського походження Маріо.

На даний момент це одна з найбільших медіафраншиз за історію індустрії комп'ютерних розваг. Основна серія також має безліч відгалужень та ігор в інших жанрах, в деяких з них головними героями є інші персонажі.

Вас також можуть зацікавити новини: