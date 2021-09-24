Прем'єра повнометражного мультфільму відбудеться 21 грудня 2022 року.

Nintendo провела презентацію Direct, на якій оголосила акторський склад майбутнього повнометражного мультфільму за мотивами легендарної гри Super Mario Bros. Головного героя, Маріо, в стрічці озвучить зірка "Вартових Галактики" Кріс Пратт, а принцесу Піч – Аня Тейлор Джой, яка зіграла в серіалі "Хід королеви" від Netflix.

Прем'єра стрічки відбудеться 21 грудня 2022 року, повідомили в Nintendo.

Акторський склад мультфільму:

Кріс Пратт ("Вартові Галактики") – в ролі Маріо;

Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви") – в ролі принцеси Піч;

Чарлі Дей ("у Філадельфії завжди сонячно") – в ролі Луїджі;

Джек Блек ("Джуманджі: Поклик джунглів") – в ролі Боузера;

Кіген-Майкл Кі ("Король Лев") – в ролі Тоада;

Сет Роген ("Зелений Шершень") – в ролі Донкі Конга;

Фред Армісен ("Суботнього вечора у прямому ефірі") – в ролі Крангі Конга;

Кевін Майкл Річардсон ("Зоряні війни: Війни клонів") – в ролі Камека;

Себастьян Маніскалко ("Ірландець") в ролі Спайка.

Також в компанії пообіцяли, що у стрічці буде камео Чарльза Мартіне – актора, який озвучив Маріо у всіх іграх франшизи.

Створенням мультфільму разом з самою Nintendo займається компанія Illumination, яка раніше випустила такі картини, як "Міньйони" і "Таємне життя домашніх тварин". Режисерське крісло зайняли Аарон Хорват ("Юні титани, вперед!") і Майкл Єленич (анімаційний фільм "Чудо-жінка").

Сценаристом екранізації Super Mario Bros. виступив Меттью Фогель ("Lego. Фільм 2").

Нагадаємо, гра Super Mario Bros. вже отримувала екранізацію. У 1993 році вийшла картина "Супербрати Маріо" з Бобом Хоскінсом та Джоном Легуізамо у головних ролях. Стрічка потрапила до Книги рекордів Гіннесса як перший художній фільм, заснований на відеогрі. Втім, ця екранізація провалилася, не зумівши відбити навіть витрати на виробництво.

Автор: Сергій Коршунов