Nintendo провела презентацію Direct, на якій оголосила акторський склад майбутнього повнометражного мультфільму за мотивами легендарної гри Super Mario Bros. Головного героя, Маріо, в стрічці озвучить зірка "Вартових Галактики" Кріс Пратт, а принцесу Піч – Аня Тейлор Джой, яка зіграла в серіалі "Хід королеви" від Netflix.
Прем'єра стрічки відбудеться 21 грудня 2022 року, повідомили в Nintendo.
Акторський склад мультфільму:
- Кріс Пратт ("Вартові Галактики") – в ролі Маріо;
- Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви") – в ролі принцеси Піч;
- Чарлі Дей ("у Філадельфії завжди сонячно") – в ролі Луїджі;
- Джек Блек ("Джуманджі: Поклик джунглів") – в ролі Боузера;
- Кіген-Майкл Кі ("Король Лев") – в ролі Тоада;
- Сет Роген ("Зелений Шершень") – в ролі Донкі Конга;
- Фред Армісен ("Суботнього вечора у прямому ефірі") – в ролі Крангі Конга;
- Кевін Майкл Річардсон ("Зоряні війни: Війни клонів") – в ролі Камека;
- Себастьян Маніскалко ("Ірландець") в ролі Спайка.
Також в компанії пообіцяли, що у стрічці буде камео Чарльза Мартіне – актора, який озвучив Маріо у всіх іграх франшизи.
Створенням мультфільму разом з самою Nintendo займається компанія Illumination, яка раніше випустила такі картини, як "Міньйони" і "Таємне життя домашніх тварин". Режисерське крісло зайняли Аарон Хорват ("Юні титани, вперед!") і Майкл Єленич (анімаційний фільм "Чудо-жінка").
Сценаристом екранізації Super Mario Bros. виступив Меттью Фогель ("Lego. Фільм 2").
Нагадаємо, гра Super Mario Bros. вже отримувала екранізацію. У 1993 році вийшла картина "Супербрати Маріо" з Бобом Хоскінсом та Джоном Легуізамо у головних ролях. Стрічка потрапила до Книги рекордів Гіннесса як перший художній фільм, заснований на відеогрі. Втім, ця екранізація провалилася, не зумівши відбити навіть витрати на виробництво.