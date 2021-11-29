У неділю, 29 листопада, відбувся фінал шоу "Танці з зірками".

Вперше в історії проекту "Танці з зірками" за перемогу боролися одразу три пари - Артур Логай і Анна Кареліна, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар.

Раніше УНІАН встиг поспілкуватися з фіналістами шоу і ми дізналися, кого вони вважали своїм головним конкурентом, як їм даються танці, з якими складнощами вони зіткнулися на проекті, а також як Ольга Харлан перенесла COVID-19 на ногах.

Весь сезон і судді, і глядачі гідно оцінювали учасників проекту. Інакше бути і не могло, адже люди з різних сфер зібралися на одному паркеті і довели, що вони універсальні, щирі і готові вчитися новому.

Читайте такожТіна Кароль у спокусливій сукні пококетувала на підлозі в новому кліпіТак, у фіналі "Танців з зірками" на паркет вийшли не тільки фіналісти, а й інші зірки, які брали участь в цьому сезоні. Вони ще раз виконали улюблений танець глядачів і суддів. Третій танець пари виконали під живе виконання улюблених хітів українськими зірками.

Також на паркеті виступили група MOZGI. співаки Джамала і LAUD. А ось на балконі зустрічала учасників Катерина Осадча.

І так, за перемогу боролися три пари, але перемогти змогла тільки одна. Кубок у новому сезоні отримали Артур Логай і Анна Кареліна.

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Автор: Діана Могилєвич