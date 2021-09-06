На першому ефірі учасники показали хороші номери.

5 вересня відбувся перший ефір грандіозного шоу "Танці з зірками". На паркет вийшли 10 зіркових учасників зі своїми партнерами і показали як запальні, так і пристрасні номери. Як це було - читайте в матеріалі УНІАН.

Учасники відкрили перший ефір запальним танцем, який усім припав до душі.

Першими на сцену вийшли Lida Lee і Олексій Базела з джазом. Судді Катерина Кухар, Влад Яма і Макс Чмерковський оцінили їх виступ в 20 балів. Непоганий результат!

"Був дійсно класний танець! Ви - риба у воді. Я думаю, ви будете тут дуже довго, бажаю успіхів", - прокоментував Чмерковський.

Наступними підкорювали глядачів Фагот і Катерина Трішина. Вони виконали чуттєвий фокстрот, за який отримали 17 балів.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков "розпалили" сцену пристрасним танго. Попри те, що судді поставили їм всього 16 балів, глядачам їх виступ сподобався.

Дмитро Каднай і Аліна Лі завдяки своїй ча-ча-ча отримали 21 бал від суддів. У першому ефірі це найвищий бал.

"Мені так сподобалося, чесно! Сподобалися навіть ті моменти, коли кроків ча-чі не було. Ви настільки заповнили собою, акторством, харизмою. Неймовірний перформанс", - сказав Чмерковський.

Станіслав Горуна і Даніелла Преап станцювали ніжний контемпорарі, за який отримали аж 18 балів.

Анастасія Оруджова і Денис Самсон отримали від суддів всього 13 балів. Як бачите, їх джайв оцінили не надто високо.

"Я не побачив того, що я хотів побачити. Сьогодні не було джайва, не було характеру. Кроків кілька було. А ось характеру джайва не було", - прокоментував Влад Яма.

Євгенія Власова і Макс Леонов намагалися підкорити суддів і глядачів квікстепом.

"Я пишаюся вами. Я розумію, як багато у вас зараз на кону. Ви отримали вже такий джек-пот - Макса, але він зараз грає для вас як плюс, так і мінус. Тому що, в квікстепі ви дещо розгубилися. Тому, я бажаю, щоб ви зібрали всі свої сили, проявили свій характер бійця і показали справжню себе", - зазначила Кухар.

Костянтин Войтенко та Роксолана Маланчук станцювали повільний вальс, в якому розповіли драматичну історію кохання. Всього вони отримали 18 балів.

Іван Люленов та Яна Цибульська станцювали самбу під хіт "Гуси". Трійка суддів оцінила їх виступ у 19 балів.

Олексій Суровцев і Марія Колосова отримали всього 7 балів. Судді сказали, що їх танець був занадто вульгарним.

"На цій сцені те, що ви зняли сорочку, - нічого не означає. Ми всі її знімали. Зняту сорочку треба виправдати танцем. Але для мене це не було виправдано", - прокоментував виступ Макс.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар показали манірний пасадобль, який викликав захват у глядачів.

MELOVIN і Ліза Русіна нарвалися на критику своїм експериментальним танцем. Вони отримали всього три бали.

"Було багато дуже проходок, але хода в чоловічому танці повинна бути стегнами і не з занадто скороченою стопою. Я сьогодні розчарована", - прокоментувала Катерина Кухар.

Джамала і Антон Нестеренко показали на сцені віденський вальс, за який отримали 19 балів.

"Коли ти робиш обороти, то іноді ніби втрачаєш рівновагу. Також треба ще працювати над руками, тому що вони були начебто ляльковими", - прокоментувала Катерина Кухар.

Артур Логай і Анна Кареліна дивували глядачів і суддів енергійний кан-каном.

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Автор: Діана Могилєвич