У неділю, 7 листопада, відбувся десятий ефір шоу "Танці з зірками".

7 листопада учасники шоу "Танці з зірками" виступали разом зі своїми сім'ями. Актор Артур Логай вийшов на сцену зі своєю дружиною і 4-річним сином, а ось Дмитро Каднай і Аліна Лі танцювали з батьком співака. Крім того, й інші учасники продемонстрували душевні постановки.

Але і на цьому сюрпризи не закінчилися. Також учасники шоу станцювали по одному танцю з бальної програми. Крім того, на головному паркеті України також виступив Welboy з новим хітом "Вишні".

Але попри всі старання і досягнення зірок, голосування ніхто не скасовував. Так, в зону ризику потрапили дві пари - Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук й Олександра Зарицька та Юрій Мєшков.

За пару Олександри та Юрія глядачі проголосували гірше за всіх, тому саме вони покинули проект, не дійшовши до фіналу.

У цьому випуску вони виконали самбу під пісню Minelli "Rampampam".

Відзначимо, починаючи з дев'ятого ефіру глядачі можуть голосувати за зірок, яких хочуть бачити в наступному сезоні "Танців з зірками".

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова відреагувала на виліт MELOVIN з шоу "Танці з зірками".

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Автор: Діана Могилєвич