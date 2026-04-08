'Запрошення': вийшов трейлер нового фільму Олівії Вайлд для A24

Кіностудія A24 показала перший трейлер сміливої комедії "Запрошення" (The Invite) від актриси та режисерки Олівії Вайлд. Широкій аудиторії вона відома як виконавиця ролі "Тринадцятої" у серіалі "Доктор Хаус" (2007-2012), а також як режисерка психологічного трилера "Не хвилюйся, люба" 2022 року з Гаррі Стайлзом і Флоренс Пью.

Фільм "Запрошення" є римейком іспанської комедії "Люди зверху" 2020 року. У центрі сюжету – дві подружні пари, які живуть по сусідству. Джо та Анджела переживають не найкращі часи й перебувають на межі розлучення. Проте вони вирішують запросити на вечерю своїх сусідів – Піну та Хоука, які роблять їм дуже нескромну пропозицію.

Головні ролі у фільмі виконали сама Олівія Вайлд, а також Сет Роген ("Інтерв'ю", "Кінець світу 2013: Апокаліпсис по-голлівудськи", "Сусіди", серіал "Кіностудія"), Пенелопа Крус ("Все про мою матір", "Ванільне небо", "Вікі Крістіна Барселона", "Ескобар", "Паралельні матері", "Наречена") та Едвард Нортон ("Бійцівський клуб", "Американська історія Х", "Неймовірний Халк", "Бердмен", "Ножі наголо: Скляна цибулина").

Світова прем'єра "Запрошення" відбулася на найбільшому в США кінофестивалі незалежного кіно "Санденс" у січні 2026 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,3 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 91% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 77 з 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

У широкий прокат фільм вийде в липні 2026 року, проте точна дата поки невідома, як і перспектива його виходу в український прокат.

