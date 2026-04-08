'Напівлюдина': вийшов трейлер нового серіалу від творця 'Оленя' – прем'єра вже скоро

Стрімінговий сервіс HBO Max нарешті показав перший трейлер драматичного серіалу "Напівлюдина" (Half Man) – нового проєкту від шотландського письменника і коміка Річарда Гадда, який прославився завдяки драматичному серіалу "Оленя" для Netflix, одному з найкращих телевізійних шоу 2024 року.

Цього разу в центрі сюжету опиняться двоє чоловіків Найл і Рубен, які виросли разом і фактично стали один для одного ближчими, ніж можуть бути кровні брати. Вони абсолютно різні: Рубен – лютий і відданий, а Найл – тихий і лагідний. Втім, згодои їхні шляхи розійшлися.

І ось тепер, коли через 30 років Найл запрошує Рубена на весілля, відбувається вибух насильства, який відкриває старі болючі рани. Поступово глядачам відкриватиметься спільна історія цих двох скалічених чоловіків, від вісімдесятих до наших днів.

Окрім самого Гадда, який виконує роль Рубена, також у серіалі зіграв англійський актор Джеймі Белл ("Біллі Елліот", "Джейн Ейр", "Крізь сніг", "Німфоманка", "Рокетмен") – він втілив образ Найла.

Серіал є спільним проєктом британського BBC One та американського HBO.

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єра мінісеріалу "Напівлюдина" від Річарда Гадда відбудеться 23 квітня 2026 року. Загалом він налічуватиме шість епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень.

