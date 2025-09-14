Актор здобув нагороду в номінації "Найкраща чоловіча роль".

Відомий український актор Констянтин Темляк на тлі звинувачень у домашньому насильстві відмовився від нагороди, яку отримав на національній кінопремії "Золота дзиґа". Про це повідомили у Fecebook-акаунті фільму "БожеВільні".

Вчора, 13 вересня, відбулася церемонія нагородження відомої української премії "Золота дзиґа". Одну з головних відзнак у номінації "Найкраща чоловіча роль" здобув актор Констянтин Темляк, проти якого нещодавно відкрили кримінальну справу за фактом звинувачень у домашньому насильстві.

Українська Кіноакадемія пояснила таке рішення визнанням конкретної роботи, а саме ролі Темляка у фільмі "БожеВільні", а не виправданням його дій. Разом з тим вони вкотре засудили вчинки актора та навіть висловили готовність взяти участь у створенні стандартів реагування на подібні випадки в кіноіндустрії.

Натомість сам Констянтин вирішив все ж таки відмовитися від цієї нагороди. Він заявив, що вважає неправильним приймати таку відзнаку у своєму нинішньому положенні.

За його словами, таким чином він висловлює повагу до самої премії та глядачів:

"Я прийняв рішення добровільно відмовитися від кінопремії "Золота Дзиґа". Зараз навколо мого імені існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку. Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя. Мій вибір - зосередитися на роботі та на чесному проходженні всіх необхідних процедур. Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки".

Нагадаємо, що днями кримінальна справа Констянтина Темляка набула нових обертів. Його колишню дівчину, яка постраждала від насилля з боку актора, Анастасію Соловйову офіційно визнали потерпілою.

