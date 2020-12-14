До національного реєстру входять стрічки з визнаним культурним, історичним або естетичним значенням.

Національна рада США зі збереження фільмів додала 25 стрічок до реєстру кінокартин, де вони будуть зберігатися як національне надбання.

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До національного реєстру входять стрічки з визнаним культурним, історичним або естетичним значенням. Головна умова - на момент потрапляння в список їм повинно бути не менше 10 років.

Серед обраних у 2020 році:

"Темний лицар" (2008 рік, режисер Крістофер Нолан)

"Заводний апельсин" (1971 рік, Стенлі Кубрик)

"Брати Блюз" (1980 рік, Джон Лендіс)

"Шрек" (2001 рік, Ендрю Адамсон, Вікі Дженсон)

"Саспенс" (1913 рік, Філліпс Смоллі, Лоїс Вебер)

"Хліб" (1918 рік, Іда Мей Парк)

Список ведуть з 1989 року і зараз там знаходиться вже 800 картин. У Бібліотеці Конгресу їх зберігають в умовах, які захистять плівки від руйнування.

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Автор: УНІАН