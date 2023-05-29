Ці фільми - ідеальне рішення для любителів екшену.

Якщо ви шукайте фільм, який під час перегляду ні на секунду не відпустить вас від екрану, то представляємо вам нашу добірку. Ці бойовики - ефектні і цікаві. Небанальний сюжет, цікава подача, а також захоплені відгуки кінокритиків - це три причини, за якими дані фільми варто подивитися кожному.

Початок

"Початок" - це захоплюючий бойовик і науково-фантастичний трилер, випущений в 2010 році. Фільм режисера Крістофера Нолана розповідає історію Домініка Кобба, досвідченого злодія, який спеціалізується на технології драматизації мрій.

Сюжет розвивається в світі, де технологія дозволяє людям красти інформацію з підсвідомості інших людей під час їхнього сну. Кобб отримує завдання, яке пропонує йому можливість звільнитися від свого минулого. Він і його команда фахівців повинні виконати зворотну операцію - не вкрасти, а імплантувати ідею в свідомість.

38-а паралель

"38-а паралель" - це фільм, заснований на історичних подіях, які розгортаються під час Корейської війни. Сюжет фокусується на подіях, що відбуваються в районі 38-ї паралелі, яка стала кордоном між Північною і Південною Кореєю.

Головний герой - лейтенант-капітан Джин-тае - військовий офіцер Південної Кореї. Він отримує завдання проникнути на територію Північної Кореї і розвідати ворожі позиції. Однак його місія складна, оскільки він стикається з підступними ворогами, небезпечними снайперами та непередбачуваними ситуаціями на полі бою.

Грань майбутнього

"Грань майбутнього" - це науково-фантастичний бойовик, випущений в 2014 році. Фільм заснований на романі Хіросі Сакурадзакі "Всі ви вони" і розповідає історію офіцера армії, залученого у війну з інопланетною расою.

Сюжет фільму розгортається в найближчому майбутньому, коли Земля атакована інопланетними істотами, відомими як "Міміки". Головний герой, майор Вільям Кейдж, потрапляє у ворожу битву і вмирає, але потім опиняється в часовій петлі, повертаючись до початку дня, коли ще не відбулася битва.

Іп Ман

Фільм 2008 року заснований на реальних подіях. Головний герой - китайський майстер бойових мистецтв Іп Ман - один з найвідоміших вчителів бойових мистецтв. Сюжет фільму розгортається в 1930-х роках в місті Фошань, Китай. Іп Ман живе спокійним життям. Однак, коли Японія окупує Китай під час Другої китайсько-японської війни, Іп Ман та його сім'я опиняються на межі бідності.

Іп Ман стикається з японськими військовими, які приїжджають до Фошані, щоб встановити свою владу та домінування. Герой вирішує протистояти їм і захистити свій народ. Він проводить серію епічних сутичок і битв з японськими бійцями, демонструючи свою видатну майстерність.

Нагадаємо, названо 5 фільмів, від яких по тілу біжать мурашки.

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