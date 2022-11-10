В український прокат фільм шведського режисера Рубена Естлунда вийде 8 грудня 2022 року.

Вийшов український трейлер сатиричної комедії "Трикутник смутку" (Triangle of Sadness), яка цього року отримала "Золоту пальмову гілку" 75-го Каннського кінофестивалю.

Як повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік", в український прокат фільм вийде 8 грудня 2022 року. В центрі сюжету фільму – пара супермоделей Карл та Яя, що вирушають у розкішну подорож на яхті. Пасажири судна – розпещені й надвпливові багатії, капітан – неврівноважений і завжди п’яний цинік. Втім, ця розкішна й "інстаграмна" подорож зрештою обертається справжньою катастрофою. Коли судно тоне, хлопець та дівчина опиняються на безлюдному острові в оточенні мільярдерів та прибиральниці. З усіх пасажирів лише прибиральниця знає, як ловити рибу, а значить – як вижити за таких обставин.

Це вже друга поспіль робота шведського режисера Рубена Естлунда, яка отримала головну нагороду Канн – його попередній фільм "Квадрат" 2017 року також був удостоєний "Золотої пальмової гілки". Так шведський кінематографіст став одним із дев’яти режисерів, які двічі одержали головну нагороду Канн за всю історію фестивалю.

Головні ролі у "Трикутнику смутку" виконали англійський актор Гарріс Дікінсон, якого глядачі протягом останнього року могли бачити у фільмах "King's Man: Початок", "Там, де співають раки" та "Як вони біжать", а також південноафриканська акторка Чарлбі Дін ("Інтерв’ю з богом", серіал "Чорна блискавка"). Також у фільмі задіяний Вуді Гаррельсон ("Природжені вбивці", "Народ проти Ларрі Флінта", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Вітаємо у Зомбіленді", "Справжній детектив").

Видання Time Out назвало фільм "ідеальною комедією для нашого часу", Variety – "до жаху смішним", а The Wall Street Journal – "одним із найбільш яскравих та провокаційних фільмів року". Рейтинг картини на платформі IMDb становить 7,9.

Нещодавно "Трикутник смутку" номінували на премію Європейської кіноакадемії в чотирьох категоріях: найкращі фільм, режисер, актор та сценарій. До слова, також на цю премію номіновані українська драма "Памфір" та картина "Цензорка" спільного виробництва України, Словаччини та Чехії.

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