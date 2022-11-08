Нагородження лауреатів відбудеться 10 грудня.

Український фільм "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука номінували на премію European Discovery - Prix Fipresci в категорії Найкращий дебютний повнометражний фільм. Нагородження проходить щорічно в рамках European Film Awards Європейської кіноакадемії.

Ось як це прокоментувала продюсер фільму Олександра Костіна:

"Бути визнаним одним з шести кращих дебютів за версією Європейської кіноакадемії - важливе досягнення не тільки для фільму, але і для країни. І ми раді, що є можливість привернути увагу світової спільноти".

Відзначається, що прем'єра кінострічки в Україні відбудеться в 2023 році.

"Памфір": сюжет

Памфір - це прізвисько головного героя, який намагається знайти можливості зробити життя своєї родини кращим. Перед ним стоїть вибір - здійснити це варто чесним способом, або нелегальним і кримінальним шляхом. Події відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

"Памфір": трейлер

Нагадаємо, стало відомо переможців премії "Кіноколо".

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