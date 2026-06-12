Вийшов трейлер 3 сезону шпигунського трилера 'Спецоперації: Левиця' з Зої Салданою

Прем'єра третього сезону серіалу запланована на 2 серпня 2026 року.

Телеканал Paramount Plus показав трейлер третього сезону серіалу в жанрі шпигунський трилер "Спецоперації: Левиця" (Lioness).

В центрі сюжету шоу – оперативниця Джо, яка командує елітним спецзагоном сил швидкого реагування "Левиця", створеним на основі групи жінок-агентів. В новому сезоні на неї чекають виклики у вигляді таємних агентських мереж, іноземних оперативників та особистих проблем. Вона намагатиметься балансувати на межі між обов'язком і домом, в той час як невидимі сили все більше проникатимуть в її світ.

Головну роль у серіалі виконує оскароносна Зої Салдана ("Емілія Перес", франшизи "Аватар", "Зоряний шлях", "Вартові галактики").

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Також одну з головних ролей у проєкті виконує культовий Морган Фрімен ("Сім", "Втеча з Шоушенка", франшизи "Темний лицар", "Ілюзія обману").

Крім того, в третьому сезону важливі ролі дісталися Ніколь Кідман ("Із широко заплющеними очима", "Мулен Руж!", "Догвіль", "Хороша погана дівчинка", серіали "Велика маленька брехня", "Ідеальна пара", "Скарпетта") та Майклу Келлі ("Людина зі сталі", "Еверест", серіали "Картковий будинок", "Джек Раян", "Пінгвін").

Творцем проєксту є американський актор і режисер Тейлор Шерідан (режисер "Вітряної ріки", сценарист "Сікаріо", творець серіалів "Єллоустоун", "Мер Кінгстауна", акторська робота у серіалі "Сини анархії").

Прем'єра третього сезону серіалу запланована на 2 серпня 2026 року.

Серіал "Спецоперації: Левиця" – що відомо

Перший сезон серіалу стартував у липні 2023 року, а другий – у жовтні 2024 року. Цікаво, що другий сезон був сприйнятий критиками набагато краще, ніж перший.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 7,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 72% схвалення від критиків і 74% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 56 із 100 балів, що відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки", а широка аудиторія – у 6,1 із 10 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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