Фестиваль розпочався 5 липня.

5 липня в Києві розпочався музичний фестиваль Atlas Weekend 2021, який триватиме до 11 липня. Масштабна подія проходитиме на ВДНГ.

Фестиваль проходить з дотриманням усіх карантинних заходів. Більш того, на території проведення шоу медики роблять вакцини від коронавірусу.

Також з метою безпеки організатори вирішили запросити тільки українських артистів. Цього року зарубіжні зірки виступати не будуть.

Крім того, відомий артист MELOVIN на сцені фестивалю здійснив камінг-аут, але цей момент вирізали з прямого ефіру.

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Автор: Діана Могилєвич