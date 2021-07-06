Каменських виступила на фестивалі / фото УНІАН
5 липня в Києві розпочався музичний фестиваль Atlas Weekend 2021, який триватиме до 11 липня. Масштабна подія проходитиме на ВДНГ.
Фестиваль проходить з дотриманням усіх карантинних заходів. Більш того, на території проведення шоу медики роблять вакцини від коронавірусу.
Також з метою безпеки організатори вирішили запросити тільки українських артистів. Цього року зарубіжні зірки виступати не будуть.
Крім того, відомий артист MELOVIN на сцені фестивалю здійснив камінг-аут, але цей момент вирізали з прямого ефіру.
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