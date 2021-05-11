У мережі з'явився трейлер фільму "Веном: Хай буде Карнаж", в якому головну роль зіграє іменитий актор Том Харді.
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Харді зіграє роль Едді Брока. Також до акторського складу приєднається і Вуді Харрельсон. Йому дали роль Клетуса Кесседі.
У трейлері показують побутове життя Едді Брока - симбіот готує своєму носієві яєчню. А потім показується смертна кара Клетуса, в яку втручається Карнаж.
Первісна дата прем'єри була запланована на 2 жовтня 2020 року, проте потім її перенесли через пандемію коронавірусу.
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