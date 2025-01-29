В український прокат фільм вийде 13 березня 2025 року.

Вийшов український трейлер епічного фентезі-екшну "У загублених землях" (In the Lost Lands), що є екранізацією однойменної новели творця "Гри Престолів" Джорджа Р.Р. Мартіна.

За сюжетом фільму, могутня відьма Грей Еліс мандрує Загубленими землями у пошуках фантастичної сили, що здатна перетворити людину на перевертня. У небезпеках її супроводжує таємничий охоронець Бойз. Разом вони відважно борються з темними створіннями, однак лише відьма знає, до чого може призвести кінцева мета їхньої подорожі.

Головні ролі у фільмі зіграли Міла Йовович ("5 елемент", франшиза "Оселя зла") та Дейв Батіста (франшизи "Вартові Галактики", "Дюна").

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Зняв фільм чоловік Йовович, англійський режисер Пол В. С. Андерсон, відомий своєю роботою над франшизою "Оселя зла" та стрічкою "Три мушкетери". У новому фільмі він скурпульозно створює атмосферу темного апокаліптичного світу, де панує зла магія, вигаданого письменником зі світовим ім'ям Джорджем Мартіном – автором серії романів "Пісня льоду й полум'я", яка стала основою культового серіалу "Гра Престолів".

Спродюсував стрічку Джеремі Болт, з котрим Пол В. С. Андерсон працював над франшизою "Оселя зла".

Фільм створений у копродукції США, Канади та Німеччини, а самі зйомки відбувалися на території Польщі. Стрічка вирізняється потужними сценами поєдинків, епічними візуальними ефектами та кольорокорекцією, що формує тривожний апокаліптичний світ.

Прикметно, що письменник Джордж Мартін вже подивився екранізацію власного твору, і назвав фільм "неймовірно атмосферним, похмурим та приправленим гумором". Також він розповів, що розглядає можливість написати продовження історії про відьму Грей Еліс для майбутніх сиквелів.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 13 березня 2025 року.

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