Учасник показав свій талант у другому випуску шоу "Україна має талант", який відбувся 30 жовтня.

У другому випуску шоу "Україна має талант" на сцену вийшов афроамериканець Джуда Келечі, який виконав авторську пісню про любов до баношу. Молодий чоловік вразив суддів знанням української мови та чистою вимовою.

Крім того, "Юра з Коломиї" (саме так Джуда підписаний в соціальних мережах) зміг розсмішити суддів - Ксенію Мішину, Женю Кота, Сергія Притулу і Лілію Подкопаєву. Притула зізнався, що у Джуди виходить смішити людей краще, ніж у нього. Також він порадив починаючому музиканту спробувати свої сили в стендапі.

Варто відзначити, що українці позитивно оцінили виступ "Юри з Коломиї", попри те, що він так і не почув від суддів чотири "так".

Зазначимо, Джуда Келечі народився в Мічигані. В Україну він прилетів всього сім років тому, щоб виконати свою мрію і стати пластичним хірургом. Також він здобув популярність в Instagram після того, як почав публікувати кавери на популярні українські композиції і записувати гумористичні ролики.

Нагадаємо, у другому випуску шоу "Україна має талант" незрячий музикант-віртуоз довів всіх суддів до сліз.

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Автор: Діана Могилєвич