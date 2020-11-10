Фільм буде присвячений історії амбітного авіабудівника і промисловця, який емігрував до США.

Українська команда продакшена Radioaktive Film спільно з співпродюсером серіалу "Чорнобиль" стали до роботи над фільмом про видатного авіабудівника Ігоря Сікорського.

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Як повідомляє НВ, проект отримав робочу назву Mr. Helicopter (Містер Вертоліт). Режисером і автором ідеї картини виступить Сергій Чеботаренко. Фільм стане другим повнометражним проектом режисера після спортивної драми "Пульс".

"Я завжди мріяв відкривати такі великі історії світу. Дуже важливо, що вже зараз на етапі препродакшну ми розуміємо, що мова фільму - англійська. Для того, щоб історію геніального українця побачило якомога більше людей у всьому світі», — заявив Чеботаренко.

Фільм буде присвячений історії амбітного авіабудівника і промисловця, який в період з 1938 по 1945 рік разом з однодумцями працював над удосконаленням концепції вертольота. На їхньому шляху стають еміграція, особисті проблеми і закони фізики. Однак винахід вартий того, щоб боротися за нього.

Виробництвом фільму займатиметься компанія Radioaktive Film, яка раніше працювала над серіалом «Чорнобиль», документальною стрічкою Нуріїв для Universal Pictures, та серіалом Le Bureau des Légendes (Бюро легенд) для Canal+.

Ігор Сікорський - чим знаменитий

Ігор Сікорський - український, російський та американський авіабудівник-інноватор.

Народився в Києві, навчався в Київському політехнічному інституті, який сьогодні носить його ім'я.

Стояв біля витоків багатомоторної авіації, створив для Російської імперії літаки "Російський витязь" та "Ілля Муромець".

У 1919 році емігрував до США, де заснував компанію Sikorsky Aero Engineering Corporation. Компанія існує і сьогодні (Sikorsky Aircraft, належить корпорації Lockheed Martin)

Компанія Сікорського створила кілька знакових літаків і вертольотів. З 1939 року винахідник перейшов на конструювання вертольотів (одногвинтової схеми, з автоматом перекосу), що отримали широке поширення.

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Автор: Дмитро Захаров