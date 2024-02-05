Його гідно оцінили кінокритики професійної Британської асоціації.

Кінострічка українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" продовжує отримувати престижні нагороди світу. Нещодавно на щорічній кінопремії "London Critics' Circle Awards" вона здобула нагороду у номінації "Документальний фільм року". Про це повідомляє видання The Guardian.

Під час своєї промови режисер Мстислав Чернов подякував за високу оцінку його роботи та сказав, що вірить у те, що "кіно має силу змінити історію та те, як люди бачать наш час, і можливо, зроблять кращий вибір".

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" – це режисерський дебют воєнного кореспондента та фотографа Мстислава Чернова. У ньому зображені перші тижні бойових дій у Маріуполі.

До речі, кінострічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні у 2023 році. Тоді лише за перший вікенд прокату "20 днів у Маріуполі" зібрав 500 тисяч гривень. Світова ж прем'єра фільму відбулася на фестивалі незалежного кіно у США. Тоді він отримав приз глядацьких симпатій.

До того ж "20 днів у Маріуполі" вже отримав визнання на кінофествалях у США, Ізраїлі, Новій Зеландії, Німеччині та Амстердамі.

Нагадаємо, "20 днів у Маріуполі" номіновано на "Оскар", а також фільм потрапив до двох номінацій на премію BAFTA.

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