Оголошено список усіх претендентів.

Український фільм та українці продовжують підкорювати світ. Нещодавно стало відомо, що на 76-ту премію Гільдії режисерів Америки номінований наш режисер Мстислав Чернов із фільмом "20 днів у Маріуполі". Також у списку є американський режисер з українським корінням - Андрій Парех. Саме він працював над восьмим епізодом серіалу "Спадкоємці" від HBO. Про це повідомляє DGA (Гільдія режисерів Америки).

Фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у категорію "Видатні режисерські досягнення в документалістиці". У переліку номінантів є ще такі стрічки:

"Бобі Вайн: народний президент" (реж. Крістофер Шарп і Мозес Бвайо);

"За межами утопії" (реж. Мадлен Ґевін);

"Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (реж. Девіс Ґуґґенгейм);

"Місто Кокомо" (реж. Д.Сміт).

Восьма серія телесеріалу "Спадкоємці" потрапила до номінації "Видатні режисерські досягнення в драматичному серіалі". Повний список претендентів має такий вигляд:

"Довго, довго" — третій епізод американського постапокаліптичного драматичного телесеріалу "Останній з нас", реж. Пітер Хоар;

"Репетиція" з серіалу "Спадкоємці", реж. Беккі Мартін;

"Весілля Коннора" з серіалу "Спадкоємці", реж. Марк Майлод;

"Пікнік" зі "Спадкоємців", реж. Шарі Спрінгер Берман, Роберт Пульчіні.

Чи отримають українці перемогу у цих номінаціях - дізнаємося 10 лютого 2024 року на церемонії DGA Awards, яка щорічно дає нагороди за видатні досягнення в режисурі кіно та телебаченні. Її заснував президент DGA - Джордж Маршалл у 1948 році.

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" – це режисерський дебют воєнного кореспондента та фотографа Мстислава Чернова. У ньому зображені перші тижні бойових дій у Маріуполі.

До речі, кінострічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні у 2023 році. Тоді лише за перший вікенд прокату "20 днів у Маріуполі" зібрав 500 тисяч гривень. Світова ж прем'єра фільму відбулася на фестивалі незалежного кіно у США. Тоді він отримав приз глядацьких симпатій.

Також "20 днів у Маріуполі" потрапив одразу ще до кількох престижних премій. Зокрема, номінований на дві категорії премії "Оскар-2024" як "Найкращий документальний фільм" та "Міжнародний фільм". А ще на американському конкурсі документальних кінострічок "Cinema Eye Awards" на приз глядацьких симпатій та претендує на Шевченківську премію-2024.

До того ж "20 днів у Маріуполі" вже отримало визнання на кінофествалях у Великій Британії, США, Ізраїлі, Новій Зеландії, Німеччині та Амстердамі.

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