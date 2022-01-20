На документальну стрічку Тараса Томенка чекає світова прем’єра.

Створений за підтримки Держкіно документальний фільм Тараса Томенка "Терикони" покажуть 15 лютого - в конкурсній секції Берлінале "Generation KPlus".

Трейлер стрічки опубліковано на YouTube-каналі Держкіно.

За офіційною статистикою, зараз у зоні бойових дій на Донбасі проживає близько 10 тисяч дітей. Про одну з таких - 15-річну Настю - розповість нова стрічка.

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Героїні було шість років, коли у новорічну ніч три ракети, випущені російською армією, влучили в її будинок, вбивши її батьків.

"Для таких, як вона, війна стала чимось буденним, пейзажем за вікном. Але Настя не припиняє мріяти – про новий будинок, собаку, – і продовжує писати листи Діду Морозу з проханням повернути їй батька", - йдеться в описі стрічки.

Фільм покажуть в секції "Generation KPlus". Generation — одна з конкурсних секцій Берлінале. Вона присвячена фільмам про дітей та розділена на дві частини за віком: Generation Kplus (діти) й Generation 14plus (підлітки). Режисер Тарас Томенко вже має нагороду Best short film програми "Panorama" 51-го Берлінського кінофестивалю.

Проєкт фільму "Терикони" став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. Виробництвом стрічки за підтримки Державного агентства України з питань кіно займалося "ІнсайтМедіа".

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