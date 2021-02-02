Зірка "Надприродного" Джаред Падалекі, якому дісталася роль Уокера в новому серіалі про техаський рейнджера, отримав благословення від Чака Норріса.
Про це повідомляє ПопкорнNews.
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"Він (Чак Норріс - УНІАН) дійсно повинен був дати своє благословення. Він допоміг створити оригінальну версію і тому досі є співвласником. У нього не було ніяких проблем з цим, слава богу, тому що я не хочу зв'язуватися з Чаком Норрісом. Але я бачив всі гіфки, меми та інше», — заявив Падалекі.
Новий серіал The CW "Уокер" - це повне перезавантаження "Уокера, техаського рейнджера", що став класикою, з абсолютно іншим поглядом на культового персонажа. В оригінальному шоу головну роль зіграв Чак Норріс.
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