Джаред Падалекі розповів, що Чак Норріс дав благословення на перезапуск "Уокера".

Зірка "Надприродного" Джаред Падалекі, якому дісталася роль Уокера в новому серіалі про техаський рейнджера, отримав благословення від Чака Норріса.

Про це повідомляє ПопкорнNews.

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"Він (Чак Норріс - УНІАН) дійсно повинен був дати своє благословення. Він допоміг створити оригінальну версію і тому досі є співвласником. У нього не було ніяких проблем з цим, слава богу, тому що я не хочу зв'язуватися з Чаком Норрісом. Але я бачив всі гіфки, меми та інше», — заявив Падалекі.

Новий серіал The CW "Уокер" - це повне перезавантаження "Уокера, техаського рейнджера", що став класикою, з абсолютно іншим поглядом на культового персонажа. В оригінальному шоу головну роль зіграв Чак Норріс.

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Автор: УНІАН