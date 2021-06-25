Український співак і ведучий Володимир Дантес у п'ятницю, 25 червня, випустив перший сольний альбом під назвою "Твоя любимая музыка" (українською "Твоя улюблена музика").
Після участі у "Фабриці зірок 2" з 2008 року артист був у дуеті "Дантес & Олейник" (згодом - група "ДиО.фильмы"), а з розпадом колективу у 2015 році зосередився на кар'єрі ведучого.
Свій перший сольний реліз він описує як синергію всієї тієї музики, на якій ріс і яка йому подобалася.
"Сьогодні я слухав рок, завтра - моторошну попсу, післязавтра - класику, та й загалом міг слухати все це в один день і годину. Я сподіваюся, що цей альбом відгукнеться у кожного всередині, тому що в ньому зібрано все, на чому ми росли. Це не альбом ностальгії, не плей-лист з різною музикою. Усе, що в альбомі, те, який я є, то холеричний, то веселий, то сумний, то романтичний, то зухвалий - це я", - написав Дантес на своїй сторінці в Instagram.
За словами співака, платівка увібрала його історії та переживання від 2008 року до сьогодні. Крім того, в ній є треки, написані, як стверджує артист, їм особисто, і навіть гітарна партія, зіграна його руками.
Слухати альбом "Твоя любимая музыка" Дантес радить в дорозі.
"Я зазвичай слухаю музику лише в дорозі, тому мій альбом такий. Його чудово слухати, наприклад, поки їдеш на море", - зазначив артист.
Загалом до релізу увійшли вісім треків:
- Intro
- Другая музыка
- Книжки мишки
- Блин
- Бьет по глазам
- Sasha
- Девочка
- Сука
На один із них - пісню "Sasha" - Дантес раніше представив кліп.
Альбом уже доступний на популярних музичних платформах.
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