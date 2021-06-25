До альбому "Твоя любимая музыка" увійшли вісім треків, серед яких є пісні, написані артистом.

Український співак і ведучий Володимир Дантес у п'ятницю, 25 червня, випустив перший сольний альбом під назвою "Твоя любимая музыка" (українською "Твоя улюблена музика").

Після участі у "Фабриці зірок 2" з 2008 року артист був у дуеті "Дантес & Олейник" (згодом - група "ДиО.фильмы"), а з розпадом колективу у 2015 році зосередився на кар'єрі ведучого.

Свій перший сольний реліз він описує як синергію всієї тієї музики, на якій ріс і яка йому подобалася.

"Сьогодні я слухав рок, завтра - моторошну попсу, післязавтра - класику, та й загалом міг слухати все це в один день і годину. Я сподіваюся, що цей альбом відгукнеться у кожного всередині, тому що в ньому зібрано все, на чому ми росли. Це не альбом ностальгії, не плей-лист з різною музикою. Усе, що в альбомі, те, який я є, то холеричний, то веселий, то сумний, то романтичний, то зухвалий - це я", - написав Дантес на своїй сторінці в Instagram.

За словами співака, платівка увібрала його історії та переживання від 2008 року до сьогодні. Крім того, в ній є треки, написані, як стверджує артист, їм особисто, і навіть гітарна партія, зіграна його руками.

Слухати альбом "Твоя любимая музыка" Дантес радить в дорозі.

"Я зазвичай слухаю музику лише в дорозі, тому мій альбом такий. Його чудово слухати, наприклад, поки їдеш на море", - зазначив артист.

Загалом до релізу увійшли вісім треків:

Intro Другая музыка Книжки мишки Блин Бьет по глазам Sasha Девочка Сука

На один із них - пісню "Sasha" - Дантес раніше представив кліп.

Альбом уже доступний на популярних музичних платформах.

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Автор: Катерина Комолова