Парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує доступ молоді до інформації про гомосексуальність та трансгендерних людей.
Про це пише DW.
За закон проголосували 157 депутатів з націоналістичної партії "Фідес" та ультраправої опозиційної партії "Йоббік". Проти виступив один позафракційний лівий депутат.
Представники ліберальних та лівих партій вийшли з зали на знак протесту.
Читайте такожГлава Ryanair: після сигналу про загрозу вибуху пілот був змушений сісти в МінськуВідтепер у країні для дітей та молоді заборонені книжки, фільми та інформації, що зображає інші види сексуальності. Заборона стосується й реклами.
Це частина законодавства, яке включає жорсткіше покарання за сексуальне насильство проти дітей та молоді, а також створення "реєстру педофілів".
В уряді заявили, що таким чином намагаються захисти право дітей на їхню отриману при народженні гендерну ідентичність.
Асоціації ЛГБТ-спільноти та правозахисні організації засудили закон як дискримінаційний та такий, що заохочує цензуру.
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