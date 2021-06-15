Правозахисні організації засуджують це рішення.

Парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує доступ молоді до інформації про гомосексуальність та трансгендерних людей.

Про це пише DW.

За закон проголосували 157 депутатів з націоналістичної партії "Фідес" та ультраправої опозиційної партії "Йоббік". Проти виступив один позафракційний лівий депутат.

Представники ліберальних та лівих партій вийшли з зали на знак протесту.

Читайте такожГлава Ryanair: після сигналу про загрозу вибуху пілот був змушений сісти в МінськуВідтепер у країні для дітей та молоді заборонені книжки, фільми та інформації, що зображає інші види сексуальності. Заборона стосується й реклами.

Це частина законодавства, яке включає жорсткіше покарання за сексуальне насильство проти дітей та молоді, а також створення "реєстру педофілів".

В уряді заявили, що таким чином намагаються захисти право дітей на їхню отриману при народженні гендерну ідентичність.

Асоціації ЛГБТ-спільноти та правозахисні організації засудили закон як дискримінаційний та такий, що заохочує цензуру.

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Автор: Людмила Жерновська