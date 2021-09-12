За даними організаторів, другий марш рівності ХарківПрайд зібрав 3 000 людей.

У Харкові завершився другий марш рівності ХарківПрайд.

За даними організаторів, у 2021 році захід зібрав 3 000 людей.

Хода стартувала опівдні в неділю, 12 вересня, від майдану Свободи. Учасники пройшли містом під музику у веселкових медичних масках, з веселковими прапорами та плакатами. Серед кричалок, зокрема, були "Безпека! Рівність! Харків Прайд!", "Бунтуй! Кохай! Права не віддавай!" та "Нумо, Харків! Права замість парків!".

"Марш ХарківПрайд - це марш за права людини для всіх, незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Ця правозахисна хода створена задля свободи, рівності, безпеки", - заявляли організатори.

Під час прайду активісти озвучили три вимоги, заради яких й вийшли на ходу. А саме:

належне розслідування злочинів на ґрунті ненависті,

рівний доступ до державних інституцій,

інклюзивна освіта без булінгу.

Водночас, як повідомляє "depo Харків", біля пам'ятника Тарасу Шевченку на вулиці Сумській відбулася акція та перформанс на підтримку "традиційний сімейних цінностей". У ній взяли участь близько 50 представників громадських організацій "Традиції і порядок" та "Фрайкор". А на площі Свободи з'явилися плакати з написами "Ні гомодиктатурі" та "Не чіпайте історичний центр".

Раніше напередодні Маршу рівності в місті помітили незвичайне весілля - з двома нареченими та без нареченого. Це виявився перформанс ХарківПрайду. На акції дівчата вимагали надати українським громадянам рівний доступ до державних послуг, зокрема - до реєстрації шлюбів для всіх людей - незалежно від орієнтації й статі.

Що таке ХарківПрайд

ХарківПрайд або KharkivPride - це ЛГБТ-акція, що проводиться в місті Харків з 2019 року. Подію супроводжують лекції, публічні дискусії та власне Марш ХарківПрайд - мирна хода на захист рівних прав та можливостей для людей незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

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Автор: Катерина Комолова