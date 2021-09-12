У Харкові завершився другий марш рівності ХарківПрайд.
За даними організаторів, у 2021 році захід зібрав 3 000 людей.
Хода стартувала опівдні в неділю, 12 вересня, від майдану Свободи. Учасники пройшли містом під музику у веселкових медичних масках, з веселковими прапорами та плакатами. Серед кричалок, зокрема, були "Безпека! Рівність! Харків Прайд!", "Бунтуй! Кохай! Права не віддавай!" та "Нумо, Харків! Права замість парків!".
"Марш ХарківПрайд - це марш за права людини для всіх, незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Ця правозахисна хода створена задля свободи, рівності, безпеки", - заявляли організатори.
Під час прайду активісти озвучили три вимоги, заради яких й вийшли на ходу. А саме:
- належне розслідування злочинів на ґрунті ненависті,
- рівний доступ до державних інституцій,
- інклюзивна освіта без булінгу.
Водночас, як повідомляє "depo Харків", біля пам'ятника Тарасу Шевченку на вулиці Сумській відбулася акція та перформанс на підтримку "традиційний сімейних цінностей". У ній взяли участь близько 50 представників громадських організацій "Традиції і порядок" та "Фрайкор". А на площі Свободи з'явилися плакати з написами "Ні гомодиктатурі" та "Не чіпайте історичний центр".
Раніше напередодні Маршу рівності в місті помітили незвичайне весілля - з двома нареченими та без нареченого. Це виявився перформанс ХарківПрайду. На акції дівчата вимагали надати українським громадянам рівний доступ до державних послуг, зокрема - до реєстрації шлюбів для всіх людей - незалежно від орієнтації й статі.
Що таке ХарківПрайд
ХарківПрайд або KharkivPride - це ЛГБТ-акція, що проводиться в місті Харків з 2019 року. Подію супроводжують лекції, публічні дискусії та власне Марш ХарківПрайд - мирна хода на захист рівних прав та можливостей для людей незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.
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