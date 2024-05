Також стало відомо, що новий сезон хітового шоу стартує вже 27 серпня 2024 року на Hulu.

Стримінговий сервіс Hulu показав перший тизер комедійно-детективного серіалу "Вбивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building), на рахунку якого чимало престижних нагород і номінацій, зокрема на "Золотий глобус".

У центрі сюжету серіалу – троє абсолютно несхожих один на одного сусідів, які живуть у розкішному багатоквартирному будинку у Верхньому Вест-Сайді й захоплюються подкастом про справжні злочини. Після того як за загадкових обставин гине один із мешканців будівлі, вони вирішують зайнятися розслідуванням і записувати власний подкаст.

Головні ролі в серіалі виконують легендарний американський комік Стів Мартін, поп-зірка Селена Гомес і ще один культовий комік Мартін Шорт. Також серіал відомий великою кількістю гучних камео – у різних сезонах тут засвітилися Пол Радд, Кара Делевінь, Джиммі Феллон, Емі Шумер, Стінг і багато інших.

У третьому сезоні шоу його акторський склад також доповнила легендарна Меріл Стріп ("Крамер проти Крамера", "Години", "Залізна леді", "Не дивись вгору"). Її персонаж знову з'явиться і в четвертому сезоні.

Крім того, у четвертому сезоні "Вбивств в одній будівлі" очікуються камео таких голлівудських зірок, як Мелісса Маккарті ("Подружки нареченої", "Шпигунка", "Мисливці за привидами"), Зак Галіфіанакіс (трилогія "Похмілля у Вегасі"), Кумейл Нанджіані ("Вічні", серіал "Кремнієва долина"), Юджин Леві (франшиза "Американський пиріг"), Єва Лонгорія (серіал "Відчайдушні домогосподарки") і багатьох інших.

Новий сезон хітового шоу стартує вже 27 серпня 2024 року на Hulu. Традиційно він складатиметься з 10 епізодів.

Оцінки серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Перший сезон серіалу вийшов на Hulu 31 серпня 2021 року, другий – 28 червня 2022 року, а третій – 8 серпня 2023 року. Кожен із них складався з десяти в середньому 30-хвилинних епізодів. Усі сезони шоу були відзначені високими оцінками від критиків і глядачів.

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 8,1 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 97% схвалення від критиків і 90% від глядачів. Тим часом на Metacritic кіноексперти дали йому 77 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – 8,5 з 10 балів ("загальне визнання").

Як повідомляв УНІАН, раніше Hulu також зробив анонс нового сезону іншого свого хітового комедійного серіалу "Ведмідь". Продовження шоу, яке отримало кілька "Золотих глобусів", вийде вже в червні 2024 року.

