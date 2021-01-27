Роман кілька разів адаптували для великого екрану.

A+E Studios і ITV Studios America знімають серіал за мотивами роману Френсіса Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі".

Читайте також"Манк", "Душа" і "Бріджертоні": AFI назвав найкращі фільми та серіали 2020 рокуПро це повідомляє The Hollywood Reporter.

Зазначається, що сценарій для серіалу напише письменник Майкл Херст ("Елізабет", "Тюдори", "Вікінги"). З ним працюватиме кінопродюсер Майкл Лондон.

Крім того, в проекті беруть участь спадкоємці Фіцджеральда.

"Великий Гетсбі": інші екранізації

Відомо, що роман отримував адаптацію для великого екрана кілька разів:

у 1926-му році з Уорнером Бакстером,

у 1949-му з Аланом Редом,

у 1974-му з Робертом Редфордом,

у 2013-му з Леонардо ДіКапріо.

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Автор: Катерина Шварц