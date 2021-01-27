За романом "Великий Гетсбі" знімуть серіал / скріншот
A+E Studios і ITV Studios America знімають серіал за мотивами роману Френсіса Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі".
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Зазначається, що сценарій для серіалу напише письменник Майкл Херст ("Елізабет", "Тюдори", "Вікінги"). З ним працюватиме кінопродюсер Майкл Лондон.
Крім того, в проекті беруть участь спадкоємці Фіцджеральда.
"Великий Гетсбі": інші екранізації
Відомо, що роман отримував адаптацію для великого екрана кілька разів:
- у 1926-му році з Уорнером Бакстером,
- у 1949-му з Аланом Редом,
- у 1974-му з Робертом Редфордом,
- у 2013-му з Леонардо ДіКапріо.
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