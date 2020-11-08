Музичний продюсер, композитор Костянтин Меладзе представив новий склад групи "ВІА Гра".
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В ефірі програми "Вечірній Ургант" він представив дівчат, які виступатимуть у складі легендарної групи. Серед них 24-річна Уляна Синецька, конкурсантка проекту "X-Factor" Ксенія Попова і 19-річна учасниця "Дитячого Євробачення-2013" Софія Тарасова.
За словами Меладзе, раніше він просив дівчат танцювати на кастингу, а сьогодні - співати.
"Тоді я просив їх танцювати, а зараз прошу співати. Але найголовніше - харизма, це найрідкісніша і найцінніша якість", - сказав Меладзе.
Історія гурту "ВІА Гра":
- Групу створили в 2000 році в Києві
- За час існування група змінила кілька складів
- Всього колишніх солісток групи виявилося 17 осіб
- У групі співали такі популярні артистки як Віра Брежнєва, Анна Сєдокова, Надія Мейхер і Світлана Лобода
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