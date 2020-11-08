Костянтин Меладзе вирішив повністю змінити склад.

Музичний продюсер, композитор Костянтин Меладзе представив новий склад групи "ВІА Гра".

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В ефірі програми "Вечірній Ургант" він представив дівчат, які виступатимуть у складі легендарної групи. Серед них 24-річна Уляна Синецька, конкурсантка проекту "X-Factor" Ксенія Попова і 19-річна учасниця "Дитячого Євробачення-2013" Софія Тарасова.

За словами Меладзе, раніше він просив дівчат танцювати на кастингу, а сьогодні - співати.

"Тоді я просив їх танцювати, а зараз прошу співати. Але найголовніше - харизма, це найрідкісніша і найцінніша якість", - сказав Меладзе.

Історія гурту "ВІА Гра":

Групу створили в 2000 році в Києві

За час існування група змінила кілька складів

Всього колишніх солісток групи виявилося 17 осіб

У групі співали такі популярні артистки як Віра Брежнєва, Анна Сєдокова, Надія Мейхер і Світлана Лобода

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Автор: Діана Могилєвич