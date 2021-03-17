Українська співачка Віра Брежнєва, яка виступає у Росії, 17 березня представила кліп на пісню "Ти не один".

Читайте також39-річна Віра Брежнєва "засвітила" ідеальний прес (фото)В основу нової відеороботи артистки покладена очевидна на перший погляд, але така актуальна думка - ми не самотні. Всередині кожного з нас є цілий світ. 

Мінімалістичний кліп просякнутий символізмом, він ніби занурює нас у внутрішній світ самої співачки: спокій, умиротворення, приглушені тони і м'які фарби.

Нова робота артистки вийшла дуже мінімалістичною / фото прес-служби Брежнєвої
Нова робота артистки вийшла дуже мінімалістичною / фото прес-служби Брежнєвої

"Ти не один" - історія, близька і зрозуміла всім. Історія про те, як важливо розширювати межі, відкриваючи себе світу і світ навколо себе.

Хто така Віра Брежнєва

  • Віра Брежнєва (справжнє прізвище – Галушка) народилася 3 лютого 1982 року в Дніпропетровській області.
  • Співачка була солісткою гурту "ВІА Гра" в 2003-2007 роках. Після відходу з колективу почала сольну кар'єру.
  • Співачка одружена з продюсером Костянтином Меладзе з 2015 року. 

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Автор: Ольга Робейко