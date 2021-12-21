Прем'єра нового сезону запланована на 9 січня наступного року.

Вийшов новий трейлер другого сезону драматичного серіалу "Ейфорія", головну роль в якому виконує американська актриса Зендея.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі шоу.

Перша серія нового сезону вийде 9 січня 2022 року в США та 10 січня у Європі.

"Ейфорія": другий сезон

Сюжет. Головна героїня, школярка Ру дивом залишається у живих після чергового передозування наркотиками. Паралельно дівчина намагається розібратися у своїх почуттях до Джулс, з якою розлучилася в кінці першого сезону, а також переживає складні відносини з матір'ю.

Крім Зендеї, у серіалі знялися Барбі Феррейра, Джейкоб Елорді, Колман Домінго, Сідні Суїні, Алекса Демі, Мод Аппатоу.

Режисером виступив Сем Левінсон.

"Ейфорія": що відомо про серіал

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Взимку 2020/21 року HBO випустив дві окремі спецсерії, зняті з точки зору Ру та Джулс.

За роль в цьому серіалі Зендея отримала премію "Еммі".

Серіал розповідає про проблемних підлітків, їхні шляхи, непростих етапи дорослішання та прийняття себе.

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Автор: Катерина Шварц