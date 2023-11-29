На даний момент всесвіт "Хлопаків" вже налічує три серіали.

Всесвіт популярного антисупергеройського серіалу "Хлопаки" (The Boys) може поповнитися ще одним серіалом.

Як пише Variety з посиланням на власні джерела, кінокомпанія Amazon наразі розробляє іспаномовний спін-офф свого популярного серіалу про "поганих" супергероїв, дія якого буде відбуватися в Мехіко. Точні деталі сюжету залишаються в таємниці.

Джерела також повідомляють, що до написання нового проекту залучений мексиканський автор Гарет Даннет-Алкосер, найбільш відомою роботою якого на даний момент є сценарій до супергеройського фільму "Синій Жук". Творець "Хлопаків" Ерік Кріпке буде виконавчим продюсером серіалу разом з Сетом Рогеном, Еваном Голдбергом і ще цілою низкою відомих кінодіячів.

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Всесвіт "Хлопаків" – які серіали вже вийшли

Прем'єра першого сезону антисупергеройського серіалу "Хлопаки" відбулася в липні 2019 року. Серіал, заснований на однойменному коміксі Гарта Енніса і Даріка Робертсона, розповідає про команду месників, які борються з супергероями, що зловживають своїми надздібностями. При цьому шоу активно пародіює популярних супергероїв, в тому числі Супермена, Капітана Америка, Диво-жінку, Аквамена і багатьох інших.

Шоу отримало позитивні відгуки критиків і миттєво здобуло віддану фан-базу, а тому вже восени 2020 року вийшов другий сезон. Третього сезону довелося чекати довше – до літа 2022 року. Причому кожен новий сезон отримував більш високі відгуки, ніж попередні.

Четвертий сезон шоу мав вийти до кінця 2023 року, проте його реліз був відкладений через масштабний страйк сценаристів, що завершився лише в кінці вересня 2023 року. Тепер вихід нового сезону "Хлопаків" запланований на 2024 рік. І вже відомо, що його події будуть прямим продовженням другого спін-оффу "Хлопаків" – серіалу "Покоління "Ві" (Gen V).

Прем'єра серіалу "Покоління "Ві" відбулася у вересні 2023 року і він також став вельми успішним. Настільки, що його продовжили на другий сезон, не чекаючи фіналу першого.

Основні події серіалу відбувалися у вигаданому коледжі для супергероїв-підлітків Godolkin University School of Crimefighting. У центрі сюжету – заклинателька крові Марі Моро, яка хоче стати новою учасницею легендарної "Сімки". Втім, на її шляху виникає чимало перешкод.

Крім того, у березні 2022 року вийшов анімаційний спін-офф серіалу "Хлопаки: Осатанілі" (The Boys Presents: Diabolical), який також отримав позитивні відгуки.

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