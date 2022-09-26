Точної дати прем'єри у серіалу все ще немає, просто 2023-й.

Sony і HBO представили довгоочікуваний дебютний тизер-трейлер серіалу "Останні з нас" – екранізації однойменної гри, випущеної у 2013 році, яка вважається однією з найкращих, коли-небудь створених.

У тизері можна побачити кадри, як з постапокаліптичної сучасності, так і флешбеки – фанати оригіналу від Naughty Dog безсумнівно побачать знайомі місця. Крім того, нарешті можна розглянути заражених.

Точної дати прем'єри у серіалу все ще немає, просто 2023-й. У липні в HBO заявляли, що серіал вийде "ближче до початку 2023 року" і стане "частиною великої лінійки шоу".

Останні з нас: дивіться трейлер серіалу

Серіал The Last Of Us: все, що потрібно знати

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету – досвідчений, але цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO – "Грі престолів".

Шоураннером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри – глава студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Знімання шоу проходить в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $ 200 мільйонів.

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