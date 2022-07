Чекати залишилося близько півроку.

В рамках літнього ігрового заходу Summer Game Fest глядачам показали свіжий кадр з серіалу The Last of Us. На ньому головні герої ховаються від ворогів в музеї. Терміни релізу шоу тоді не розкрили, проте тепер завдяки директору з контенту HBO Кейсі Блойсу, стало відомо, коли картина з'явиться на малих екранах.

Керівник розкрив терміни релізу серіалу в інтерв'ю The Hollywood Reporter.

Журналіст запитав про дату виходу адаптації The Last of Us, і глава відповів: "Це ближче до початку 2023 року". Про вихід шоу в 2023-му говорилося і раніше, проте Блойс уточнив терміни. Виходить, чекати залишилося приблизно від шести до восьми місяців.

Далі директор з контенту уточнив: "До того часу [початку 2023 року] ми встигнемо подивитися другий сезон "Сексуального життя студенток", "Білий лотос 2", "ідол", Last of Us, "Cпадкоємців", "Джулію", "Хитрощі", "Баррі" та "Праведні Джемстоуни". Це знову досить насичена лінійка. Ми можемо говорити про будь-який з цих серіалів".

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

