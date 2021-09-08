Актор виконує роль режисера-документаліста, що піклується про племінника під час подорожі по США.

Незалежна американська кіностудія A24 представила перший офіційний трейлер драми "Давай, давай", головну роль в якому виконує оскароносний Хоакін Фенікс.

У новій стрічці, що має стати для Фенікса першим кінопроектом після "Джокера", він грає режисера-документаліста. Головний герой відправляється в подорож по США зі своїм маленьким обдарованим племінником, поки батько хлопчика страждає від біполярного розладу.

Незвичайним режисерським рішенням було зробити "Давай, давай" чорно-білою.

Читайте такожХоакін Фенікс зіграє Наполеона в історичному байопіку Рідлі СкоттаКрім Фенікса, у фільмі також знімаються Габріель Хоффманн, Вуді Норман, Моллі Вебстер, Джабукі Янг-Уайт і Скут МакНейрі.

Режисером і сценаристом виступив Майкл Міллс.

Спочатку прем'єра стрічки була запланована ще на 2020 рік, проте через всесвітню пандемію коронавірусу її довелося перенести. У підсумку фільм показали тільки 2 вересня 2021 року на 48-му кінофестивалі в Теллуриді.

Нагадаємо, раніше стало відомо про ще один проект за участю Фенікса - це фільм Арі Астера "Бульвар розчарування" про якогось найуспішнішого підприємця всіх часів.

Автор: Станислав Кожемякин