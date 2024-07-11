Прем'єра картини про феномен української естради 70-80-х відбудеться 8 серпня.

У всеукраїнський кінопрокат 8 серпня виходить документальний фільм про легенду української музики Назарія Яремчука. Через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про життя і шлях артиста до міжнародної слави.

Над стрічкою працювали студія KNIFE! Films, творці серіалів "СПАЛАХ" та "ЕПІЗОДИ". Режисер фільму став Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк. Ініціаторка фільму та виконавча продюсерка — донька легенди, співачка Марія Яремчук.

"Червона рута", "Водограй", "Гай, зелений гай", "Стожари" та десятки інших хітів ми знаємо через незрівнянний голос і харизму Яремчука. Завдяки безмежному таланту, ентузіазму та праці він зробив українську пісню модною та відомою по всьому світу.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси" – це документальна біографічна драма про життя та кар'єру Назарія. Перемога на конкурсі "Пісня-71" з "Червоною рутою", загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі — через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про його життя та шлях до міжнародної слави.

Це не лише історія становлення першої попзірки України, а й історія цілої музичної сцени, для якої Назарій та ВІА "Смерічка" стали культурним феноменом.

У фільмі зображений тернистий шлях мрійника з Буковини до головного українського артиста другої половини ХХ століття. Картина складається з ексклюзивних історій від дружини артиста Дарини та доньки Марії, колег, учасників "Смерічки", а також дослідження його культурного внеску музичними експертами. У фільмі вперше звучать уривки з особистих щоденників Назарія, які режисер стрічки використав як закадровий голос.

"Сьогодні українцям як ніколи важливо повертатися до своєї історії та знаходити нових героїв. Зберігати про них памʼять і переосмислювати. Цей документальний фільм — подорож життям світлого, красивого й талановитого артиста Назарія Яремчука", – зазначив Сердюк.

Нагадаємо, раніше вийшов офіційний трейлер українського фільму "Конотопська Відьма".

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