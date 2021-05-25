Стрічка з Карен Гіллан та Ліною Хіді в головних ролях має вийти на екрани в липні 2021 року.

Вийшов офіційний трейлер екшн-комедії "Пороховий коктейль" (Gunpowder Milkshake) з Карен Гіллан ("Джуманджі", "Вартові Галактики", "Месники", "Доктор Хто") та Ліною Хіді ("Гра престолів", "Суддя Дредд").

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Як повідомляє "Вольга Україна", в центрі сюжету фільму - харизматична дівчина Сем (Карен Гіллан), яка від матері успадкувала талант до замовних вбивств. Однак коли дівчині доводиться двічі скорегувати план свого роботодавця, вона стрімко втрачає його прихильність. На щастя, через 15 років після свого зникнення мама дівчини Скарлетт (Ліна Хіді) повертається, і разом зі своїми колишніми напарницями вони готові пригостити непроханих гостей своїм фірмовим "пороховим коктейлем".

Також у фільмі з'являться Анджела Бассетт ("Чорна пантера", "Місія нездійсненна: Фоллаут", "Американська історія жаху"), Мішель Єо ("Шалено багаті азіати", "Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець", "Мемуари гейші"), Карла Гуджино ("Заборонений прийом", "Сан-Андреас", "Вартові") і Хлої Коулман ("Мій шпигун", "Велика маленька брехня"). Крім того, в картині зіграв номінант на премію "Оскар" Пол Джаматті ( "Мільярди", "Нова Людина-павук 2: Висока напруга").

Прем'єра "Порохового коктейлю" в Україні запланована тільки в кінотеатрах 15 липня 2021 року, фільм не буде доступний одночасно на онлайн-платформах.

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Автор: Марина Григоренко