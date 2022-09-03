Як повідомило Державне агентство України з питань кіно, це буде фільм "Клондайк" режисера Марини Ер Горбач.

Стало відомо фільм, який візьме участь у Національному відборі на Оскар-2023 від України. Це "Клондайк" режисера Марини Ер Горбач. Нещодавно був опублікований трейлер, а прем'єра відбудеться восени 2022 року.

"Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в категорії "Кращий міжнародний повнометражний фільм" від України. Цього року в національному відборі візьме участь 1 фільм - "Клондайк" режисера Марини Горбач", - сказано у повідомленні Державного агенства з питань кіно.

"Клондайк" - це історія молодої сім'ї, що живе в селі Грабове Донецької області. Спочатку їхнє село опиняється під обстрілами, через що частина мирних жителів змушена виїжджати, а частина - ховається по підвалах. Згідно з сюжетом, в небі над селом збивають пасажирський літак "Малайзійських авіаліній" MH17. Ця подія дає боям на Донбасі новий виток.

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"У світі картину сприйняли тепло як кінокритики, так і глядачі: її рейтинг на платформі IMDb становить 7,3, а на сайті Rotten Tomatoes - 95% з переважно схвальними відгуками міжнародної преси (Variety, Screen International, RogerEbert.com, Cineuropa)", - уточнили в агенстві з питань кіно.

Нагадаємо, в мережі з'явився трейлер українського фільму "Клондайк" про війну на Донбасі.

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