Брукгаймер називає його творцем Капітана Джека.

Американський актор Джонні Депп може з’явитися у новому, шостому фільмі франшизи "Пірати Карибського моря".

Про це в інтерв'ю Entertainment Weekly повідомив продюсер Джеррі Брукгаймер. Зараз він веде з актором переговори про можливість повернення до ролі, яка зробила Деппа світовою зіркою. За словами продюсера, все залежить від того, чи зацікавить Деппа сценарій:

"Якщо йому сподобається, як написана роль, я думаю, він погодиться".

Раніше продюсер заявляв, що новий фільм буде перезапуском франшизи, але він дуже хоче, щоб персонаж Джека Горобця в ньому залишився. "Я його люблю. Він хороший друг. Він дивовижний художник, і він має унікальну зовнішність. Він створив Капітана Джека", - казав Брукгаймер.

Повернення Деппа стало б суттєвим поворотом, адже у 2018 році Disney розірвала співпрацю з актором на тлі публічного скандалу з його колишньою дружиною Ембер Герд. Під час судового процесу у 2022 році Депп заявляв, що не повернеться у франшизу навіть за шалені гроші, відчуваючи зраду з боку студії.

Пірати Карибського моря

Популярна кінофраншиза студії Disney поєднує пригоди, фантастику та гумор. Перший фільм вийшов у 2003 році і одразу здобув велику популярність.

Історія розгортається навколо капітана Джека Горобця - харизматичного, хитрого та непередбачуваного пірата, якого зіграв Джонні Депп. Серія включає кілька частин, у яких герої шукають скарби, борються з ворогами та переживають неймовірні морські пригоди.

Останній фільм вийшов у 2017 році. У "Піратах Карибського моря: Помста Салазара" Депп грав разом з Джефрі Рашем, Орландо Блумом та Кірою Найтлі.

