Netflix показав повноцінний трейлер 2 сезону серіалу Cyberpunk Edgerunners

У другому сезоні будуть інші персонажі із новою історією.

Netflix опублікувала повноцінний тизер-трейлер другого сезону Cyberpunk: Edgerunners та підтвердила дату виходу – осінь 2026 року. Виробництвом серіалу займається студія Trigger спільно з CD Projekt RED.

Продовження хітового серіалу за всесвітом Cyberpunk 2077 вийде на Netflix і складатиметься з 10 епізодів. Творці підкреслили, що новий сезон не продовжить історію Девіда Мартінеса, а розповість самостійну сюжетну лінію з новими персонажами.

Головним героєм стане Вік Кінгслі – колишній еджраннер, який втратив хром і живе в тіні колишньої слави. Паралельно з його історією глядачам розкажуть про долю кочівника Ді, який полює на вбивцю, що знищив його клан.

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Подробиці сюжету поки що не розкриваються, однак, судячи з усього, автори залишаться вірними собі. Це знову буде похмура історія про помсту та спокуту в Найт-Сіті, де один неправильний крок може коштувати життя.

Cyberpunk: Edgerunners 2 – трейлер

У мережі звернули увагу, що на тлі новин про другий сезон Cyberpunk: Edgerunners онлайн-версія Cyberpunk 2077 показала найкращий результат з кінця 2023 року. Також на рольову гру зараз діє рекордна знижка 70%, що також викликало інтерес.

Нагадаємо, що також у виробництві знаходяться серіальні адаптації Baldur's Gate, God of War, Wolfenstein, Far Cry та Mass Effect.

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