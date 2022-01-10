Судді премії відзначили його роль в "Грі в кальмара", де актор зіграв літнього учасника під номером 001, що страждає невиліковною хворобою.

77-річний актор серіалу "Гра в кальмара" О Ен Су став першим корейцем, який отримав нагороду кінопремії "Золотий глобус" у номінації "Краща чоловіча роль другого плану" в драмі Netflix.

Результати голосування Голлівудської асоціації іноземної преси були оголошені вночі 10 січня на офіційному сайті премії.

Судді відзначили його роль в "Грі в кальмара", де актор зіграв літнього учасника під номером 001, що страждає невиліковною хворобою. За сюжетом, пенсіонер погодився взяти участь у змаганні через те, що лікарі знайшли у нього пухлину мозку. У першому сезоні його нібито вбивають під час одного з квестів, тому О Ен Су ненадовго зникає з екранів. Проте вже в останній серії глядачам розповідають, що дідусь насправді не жертва, а організатор смертельної гри.

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Раніше талант актора відзначали на батьківщині. Зокрема, йому присудили нагороди театральної премії Dong-A (1979), премії Baeksang Arts Award (1994) і національної театральної асоціації Кореї за кращу чоловічу роль, повідомляється на сайті "Золотого глобуса".

О Ен Су народився 1 жовтня 1944 року, а вже в 19 років дебютував на сцені театру. За його плечима понад 200 проектів, проте найгучніша слава чекала артиста після участі в "Грі в кальмара".

Раніше УНІАН писав, що в американському місті Лос-Анджелес в ніч з неділі на понеділок, з 9 на 10 січня, в готелі пройшла церемонія нагородження 79-ю кінопремією "Золотий глобус" 2022: список переможців.

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