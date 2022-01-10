Найкращим визнали режисера, який працював над фільмом "Влада пса".

В американському місті Лос-Анджелес в ніч з неділі на понеділок, з 9 на 10 січня, в готелі пройшла церемонія нагородження 79-ю кінопремією "Золотий глобус" 2022.

Онлайн-трансляції церемонії не було, захід був схожий на приватну вечірку, а переможців назвали на сторінці Golden Globe Awards в Twitter.

Нагороду за кращу чоловічу драматичну роль отримав Вілл Сміт за роботу у фільмі "Король Річард", а в номінації краща жіноча роль в драмі перемогла Ніколь Кідман, яка зіграла в стрічці "Бути Рікардо".

"Золотий глобус" в номінації краща чоловіча роль в комедії/мюзиклі отримав Ендрю Гарфілд за роботу у фільмі "Тік-так, бум!", а титул краща жіноча роль у комедії/мюзиклі дістався Рейчел Зеглер, яка зіграла у стрічці "Вестсайдська історія".

Переможці премії "Золотий глобус" 2022 – кращі фільми:

Краща драма – "Влада пса";

Краща комедія/мюзикл – "Вестсайдська історія";

Кращий фільм іноземною мовою – "Сядь за кермо моєї машини" (Японія);

Кращий анімаційний фільм – "Енканто" (студія Disney).

"Золотий глобус" 2022 – кращі серіали:

Кращий драматичний серіал – "Спадкоємці";

Кращий комедійний серіал – "Хитрощі".

Читайте такожЦеремонію вручення почесних премій "Оскар" відклали через поширення "Омікрона"У номінації кращий режисер перемогу здобула Джейн Кемпіон, яка працювала над драмою "Влада пса".

Кращою визнали композицію Біллі Айліш "No Time To Die", яка прозвучала у фільмі "007: Не час помирати".

У номінації краща оригінальна музика перемогу здобула музика до "Дюни", написана німецьким композитором Гансом Циммером.

Раніше повідомлялося, що онлайн-трансляції церемонії вручення премії "Золотий глобус" 2022 не буде.

Довідка УНІАН. Премію "Золотий глобус" з 1944 року присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси. Переможців обирають шляхом голосування, в якому беруть участь 90 міжнародних журналістів, які живуть у Голлівуді.

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