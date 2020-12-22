WAP визнаний найкращою піснею / instagram.com/iamcardib
Опубліковано рейтинг найкращих синглів і альбомів 2020 року. У цей список увійшла композиція WAP.
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Про це повідомляє bbc.com.
У приспіві пісні йдеться про "вологу кицьку". І саме цей трек став лідером за кількістю запитів в Google. А також він зайняв лідируючі позиції в хіт-парадах Європи і США.
На другому місці опинився ремікс на трек Savage від Megan Thee Stallion і американської співачки Бейонсе. На третій позиції - People I've Been Sad від французької виконавиці Christine and the Queens.
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