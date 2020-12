Реп став піснею року за версією "Бі-бі-сі".

Опубліковано рейтинг найкращих синглів і альбомів 2020 року. У цей список увійшла композиція WAP.

Про це повідомляє bbc.com.

У приспіві пісні йдеться про "вологу кицьку". І саме цей трек став лідером за кількістю запитів в Google. А також він зайняв лідируючі позиції в хіт-парадах Європи і США.

На другому місці опинився ремікс на трек Savage від Megan Thee Stallion і американської співачки Бейонсе. На третій позиції - People I've Been Sad від французької виконавиці Christine and the Queens.

