У трейлері показано повернення Венздей в академію "Невермор", яка зазнала деяких змін.

Стрімінговий сервіс Netflix представив перший офіційний трейлер другого сезону комедійного хоррор-серіалу "Венздей", який став хітом у 2022 році. У продовженні Венздей Аддамс (Дженна Ортега) намагатиметься врятувати свою сусідку по кімнаті Енід Сінклер від насування загибелі.

"В академії "Невермор" починається новий семестр, протягом якого Венздей розбирається з новим директором, сталкером і втратою своїх здібностей", - ідеться в описі до трейлеру.

У трейлері показано повернення Венздей в академію "Невермор", де вона зустрічає нового керівника школи, директора Баррі Дорта, роль якого виконав Стів Бушемі, а також групу фанаток, одержимих нею.

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Також у ролику показані фрагменти видіння, в якому Енід гине, звинувачуючи у своїй смерті Венздей. Головна героїня ж збирається перешкодити цьому.

Зазначається, що другий сезон серіалу буде розділений на дві частини. Перша частина вийде вже 6 серпня, а друга - 3 вересня.

Нові серіали - інші новини

Раніше стримінговий сервіс Disney+ анонсував свої найочікуваніші серіали, які вийдуть у другій половині 2025 року. Зокрема, були показані перші кадри з серіалів "Диво-людина" і "Чад Пауерс".

Крім того, стало відомо, що культовий фільм "Пролітаючи над гніздом зозулі" 1975 року отримає телеверсію. У розробці перебуває новий серіал, який стане адаптацією цієї історії.

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