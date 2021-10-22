Продюсер нової відеороботи - Юрій Бардаш. Саундпродюсер - Євген Тріплов.

Український співак Wellboy, який раніше "зірвав" український музичний простір треком "Гуси", випустив нову пісню та кліп "Вишні".

Виконавець не відійшов від свого стилю та манери виконання. Ця композиція, схоже, теж стане хітом. Відеокліп опубліковано на YouTube-каналі артиста.

Читайте такожТіна Кароль та Alina Pash презентували спільний трек українськоюЗазначимо, що в новій пісні Wellboy порівнює свої стосунки з вишнями: "Наші із тобою вишні розцвіли на тому тижні".

"Трек "Вишні" – це просто розрив! Вся пісня продумана так, щоб западати в душу і водночас не набридати. "Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" – це про те, шо люди часто фантазують про своє майбутнє, але без докладених зусиль підкинута вишня не потрапить до рота. В момент, коли вишня підкинута і летить у повітрі, вам потрібна удача або майстерність, щоб вона потрапила у відповідну точку. Переслухавши трек хоч 100 разів, кожного разу ви будете знаходити щось нове у звучанні!" - охарактеризував артист свою роботу.

Хто такий Wellboy?

Wellboy — новий протеже скандального українського музичного продюсера Юрія Бардаша (Quest Pistols, Гриби, Луна, YOURA). Антону 20 років.

Він родом зі Сумської області. Став відомий завдяки участі в 10 сезоні шоу "Х-фактор" у 2019 році, де дійшов до фіналу. Відтоді про нього було мало чути.

Влітку 2021 року він став відомим завдяки мегахіту "Гуси".

Автор: Ольга Робейко