Соціальна драма Христини Тинькевич "Як там Катя?" з'явиться в українських кінотеатрах 25 січня 2024 року.

Соціальна драма "Як там Катя?", яка здобула перемогу в національному повнометражному конкурсі 52-го КМКФ "Молодість", отримала дату прокату в Україні.

Як повідомила прес-служба дистриб'ютора Adastra Cinema, повнометражний дебют української режисерки Крістіни Тинькевич, що виріс із її однойменного короткометражного фільму 2016 року, планується до релізу в широкому прокаті на 25 січня 2024 року.

Фільм розповідає про лікарку швидкої допомоги та одиноку мати Анну, яка є опорою для своєї родини – сестри, матері та єдиної доньки Каті. Анна – сильна жінка, яка планує подарувати своєї дитині краще життя, ніж у неї. Але сталася неочікувана та шокуюча трагедія, яка може все зруйнувати та залишити героїню на одинці з байдужою системою та безмежною втратою.

Головні ролі у фільмі виконали нові зірки українського кіно: Анастасія Карпенко, Катерина Козлова, Тетяна Круліковська, Олексій Череватенко, Ірина Веренич-Островська, Віктор Жданов та інші.

Світова прем’єра фільму Крістіни Тинькевич відбулась на 75-му кінофестивалі у Локарно в конкурсній програмі Concorso Cineasti del presente, де фільм отримав дві нагороди: спеціальний приз журі Ciné+ та приз за найкращу акторську гру для Анастасії Карпенко, яка зіграла роль Анни.

Після прем'єри "Як там Катя?" отримала загальне схвалення критиків та глядачів по всьому світу. Загалом фільм побачили глядачі понад 20 кінофестивалів по всьому світу.

"Здається, на наших очах народжується нова українська хвиля молодих режисерів, здатних гідно представити свою країну на міжнародних кінофестивалях", – написало про стрічку та режисерку престижне видання Cineuropa.

Як повідомляв УНІАН, усі переможці 52-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" стали відомі 28 жовтня 2023 року.

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