В український прокат фільм має вийти 29 вересня 2022 року.

Вийшов дубльований трейлер комедійного детективного трилера "Як вони біжать" (See How They Run).

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм має вийти 29 вересня 2022 року.

Події фільму розгортються у Лондоні в 1950-тих роках. Убивство голлівудського режисера зриває плани щодо екранізації успішної п’єси. За справу беруться втомлений від життя інспектор Стоппард і завзята початківиця констебль Сталкер. Розслідуючи вбивство, вони опиняються у вирі заплутаної детективної історії, яка відбувається у мерзенно-гламурному підвалі театру.

Головні ролі у фільмі виконали Сем Роквелл ("Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Сім психопатів", "Кролик Джоджо"), Едріан Броуді ("Піаніст", "Опівночі в Парижі", "Готель "Ґранд Будапешт"), Сірша Ронан ("Леді-Птаха", "Маленькі жінки", "Готель "Ґранд Будапешт"), Гарріс Дікінсон ("Кінгс Мен: Початок", "Там де співають раки"), Рут Вілсон ("Темні матерії", "Лютер"), Ширлі Гендерсон ("На голці", "Дитина Бріджит Джонс"), Девід Ойелоуо ("Найжорстокіший рік", "Останній король Шотландії") та інші.

Вас також можуть зацікавити новини: