Хмара давно мріяв підняти рояль в гори і зіграти над хмарами.

Презентуючи свій новий 5-й альбом, композитор і піаніст-віртуоз Євген Хмара одночасно представив публіці незвичайний відеокліп. На тлі Альп і засніжених дерев, на самому піку однієї з гори, стоїть чорний рояль, за яким Євген, попри холод і сніг, чуттєво виконує свою авторську композицію «In the Sky».

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"Я давно мріяв підняти рояль в гори і зіграти над хмарами. Втілитися моїй ідеї допомогли власники лижного курорту "Wurzeralm" в Австрії. Пропозиція надійшла спонтанно, і ми, недовго думаючи, зібрали речі і поїхали всією знімальною групою в Альпи. Це був початок березня, похмура погода, сильний туман. Бо ми приїхали всього на 4 дні, для нас це була лотерея - буде просвітлення чи ні. Але нам пощастило, Всесвіт посприяв нашій задумці, і сонце виглянуло. Таким чином, за 2 дні зйомок ми встигли відзняти приголомшливі кадри", - сказав Євген.

За його словами, найскладніше було підняти рояль на висоту 2 000 метрів. Спочатку вони довго піднімалися на фунікулері до верхньої станції курорту, потім на лижах і снігоходах. Ратраки (автомобілі, які розчищають схили для лижників, - УНІАН) весь цей час везли на ковші рояль.

"Було дуже холодно. Мені доводилося грати в сценічному костюмі, я не міг надіти шапку або рукавички. В кінці зйомок пальці рук практично не відчував. Але моя команда завжди перебувала поруч, і хлопці чекали мене з гарячим чаєм і теплим одягом, щоб я хоча б на кілька хвилин міг зігрітися", - додав Хмара.

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Автор: УНІАН