Пішов із життя народний артист України Федір Стригун

Актор помер у віці 86 років після важкої хвороби.

У Львові у віці 86 років після важкої хвороби пішов з життя народний артист України Федір Стригун. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Він нагадав, що Стригун зіграв понад сотню театральних ролей, поставив десятки вистав, серед яких "Гайдамаки", "Маруся Чурай", "Господар", "Гамлет", "Ромео і Джульєтта", "Мазепа". Повернув на сцену оперети Ярослава Барнича "Гуцулка Ксеня" та "Шаріка". А в кіно запам’ятався ролями у фільмах "Пропала грамота", "Запорожець за Дунаєм", "Камінна душа".

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