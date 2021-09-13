За словами артистки, під час розлучення з чоловіком вона переживала важкі часи.

Відома у минулому співачка Євгенія Власова вразила черговим зізнанням на шоу "Танці з зірками". Вона розповіла, що не кохала свого чоловіка-продюсера Дмитра.

Читайте такожУчасниця "Танців з зірками" несподівано залишила шоу (фото)Це прозвучало з вуст виконавиці під час другого прямого ефіру проекту.

За словами Євгенії, вона за свої 43 роки ще жодного разу не кохала, а вийшла заміж, тому що завагітніла.

"Чому я вийшла заміж? Тому що я завагітніла, і все: вільна Женя Власова зі своїми суперхітами, ти потрапляєш раптом у залежність фінансову та моральну", - поділилась Власова.

Вона додала, що ініціатором розірвання стосунків стала сама, але на розлучення подав чоловік. Євгенія розповіла, що це був дуже складний період у її житті.

Євгенія Власова: чим вона відома

Євгенія Власова (нар. 8 квітня 1978, Київ) — українська співачка. Учасниця музично-розважального шоу "Народна зірка". Модель, з 2008 по 2010 рік обличчя дому моди Юлії Айсіної.

ЗМІ повідомляли, що Власова перемогла рак. У вересні 2019 року співачка звинуватила журналістів у спотворенні інформації. Зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала зізнання про те, що онкологію у неї не знаходили.

Автор: Ольга Робейко