Під час ефіру шоу "Голос країни-11", присвяченого українським хітам, Галина Куришко з команди Олега Винника заспівала з Євгенією Власовою, яка вперше за 10 років вийшла на велику сцену.
Читайте такожВідома українська співачка шокувала зізнанням про ракДует неймовірно виконав пісню "Я жива ріка". Після виступу Власова зізналася, що це було дуже хвилююче і додала, що у неї відчуття, що вона почала спочатку.
"Це правда, тому що я дала собі час, щоб прийти в себе, зрозуміти, що мені потрібно і чи потрібно мені взагалі бути на сцені. Чесно, я досі не знаю", — зізналася зірка.
Зі свого боку, Тіна Кароль привітала колегу з поверненням і зазначила, що Євгенія гідна великої сцени, повідомляє ТСН.
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